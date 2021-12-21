РИАМО - 21 дек. В 2022 году в столице стартуют работы по возведению 7 объектов культуры. В их числе будет и памятный знак, посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщается на сайте мэра Москвы.

Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, рассказал, что с начала 2021 года ведомством были введены в эксплуатацию новая сцена театра «Уголок дедушки Дурова» и здание Детского музыкального театра юного актера на улице Макаренко.

Еще 21 культурный объект планируют полностью доделать за ближайшие 3 года. В их числе есть новые и обновляемые объекты.

На территории Москвы за последнее десятилетие появилось 56 объектов культуры.