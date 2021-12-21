РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 дек. В подмосковном Щелкове летом и зимой проходят тренировки любителей скандинавской ходьбы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Участники проекта «Активное долголетие» не сидят дома, а продолжают тренироваться и укреплять свое здоровье даже в зимнее время.

Присоединиться к тренировкам по скандинавской ходьбе можно по ссылке https://dolgoletie.mosreg.ru/activities. Там же можно узнать про другие доступные виды активностей.