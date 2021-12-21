РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал 30 сладких подарков для ребят с ОВЗ, проходящих восстановление в реабилитационном центре «Росинка» в Балашихе, сообщает пресс-служба депутата.

Ефимов в ходе рабочего визита вместе с директором учреждения Ольгой Садиловой осмотрел лечебные кабинеты и группы дневного пребывания, пообщался с врачами и педагогами Центра.

Садилова рассказала, что специалисты центра предоставляют комплекс реабилитационных услуг детям и подросткам с различными видами патологий: бронхолегочной, нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой и костно-мышечных систем, органов пищеварения расстройствами поведения и врожденными аномалиями. Для этого созданы все условия, в том числе есть уникальное оборудование, позволяющее добиваться значительных результатов в реабилитации маленьких пациентов.

Парламентарий поблагодарил коллектив центра за их ежедневный труд, поздравил с наступающим Новым годом и передал детям, проходящим восстановление в центре, 30 сладких подарков.

«Утренники начнутся с 24 декабря. Мы обязательно вручим подарки ребятишкам, которые находятся на лечении в стационаре. Им сейчас нужна поддержка. Спасибо вам за помощь», - сказала Садилова.

Она передала Ефимову от воспитанников центра открытку и глиняные фигурки Деда Мороза и Снегурочки, которые ребята сделали своими руками.

В ходе общения специалисты «Росинки» вышли с инициативой приобретения детских качелей и малых игровых форм для организации детской площадки на территории Межтерриториального центра комплексной реабилитации инвалидов Московской области «Мироград» в деревне Федурново.

«В этом году за счет средств областного бюджета в подразделение «Росинки» центр «Мироград» был закуплен мини-трактор. Обязательно включим предлагаемое мероприятие в программу наказов на 2022 год. Важно, чтобы ребята, проходя лечение, чувствовали себя комфортно и после процедур могли выйти и поиграть на площадке», - подчеркнул Ефимов.