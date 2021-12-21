РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в хозпостройке деревни Услонь, сообщил сотрудник пожарной охраны.

Во вторник в 3:03 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на улице Солнечная в деревне Услонь.

В настоящее время пожар ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал.

Как сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области, в ликвидации пожара принимали участие 3 единицы техники и 11 человек.