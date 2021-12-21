РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 дек. Работники 201-й пожарно-спасательной части (ПСЧ) Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали педагогам школы №15 микрорайона Заря Балашихи, как оказывать первую помощь во время чрезвычайных ситуаций, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, применив имитационный макет-тренажер, провела спасатель 3 класса Елена Максимова.

По словам начальника 201 ПСЧ Игоря Туза, в ходе занятия педагоги узнали, как вести себя при остановке дыхания у пострадавшего, разобрались как правильно проводить искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца.

«Спасатели также рассказали учителям как останавливать кровотечение и накладывать шины при травмах различных областей тела, а также что нужно предпринимать при ожогах и обморожениях. В конце мероприятия каждый желающий смог попробовать применить полученные знания, попрактиковавшись на тренажере», - сказал Туз.