РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Представитель волонтерского движения Подольска, специалист по работе с молодежью Молодежного центра «Максимум» Леонид Саввин получил благодарность от Главного управления соцкоммуникаций Подмосковья по итогам работы за год. Об этом сообщает администрация округа.

Делегация округа на днях приняла участие в областном мероприятии по подведению итогов уходящего года в спортивно-развлекательном комплексе «GoArena» Солнечногорск. На мероприятие собралось более 500 добровольцев из разных городов Подмосковья.

С приветственным словом выступила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе. Она поблагодарила волонтеров, наставников и кураторов за работу. Отметила, что движение «Волонтеров Подмосковья» развивается и растет. Самых активных волонтеров в ходе мероприятия отметило Главное управление социальных коммуникаций Московской области, в том числе и Саввина.

На встрече выступили ведущие эксперты различных благотворительных фондов. Они поделились с участниками кейсами о привлечении внимания к добровольческой деятельности. В развлекательный части программы прошли интерактивные игры. Модератором вечера стал ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Тимур Соловьев.

Волонтерство в Московской области активно развивается. В настоящее время в регионе работает порядка 400 добровольческих организаций, в которых трудятся более 10 тыс. волонтеров. Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» создали в марте 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Цель движения — объединение уже существующих добровольческих, общественных, молодежных организаций и активистов для оказания адресной помощи населению Московской области.