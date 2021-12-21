РИАМО - 21 дек. К зимнему сезону 2021-2022 в Москве подготовили более 380 лыжных трасс общей протяженностью 616 км и 22 лыжные базы. Больше половины из них оснащены уличным освещением, что позволяет кататься на лыжах в темное время суток, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем персональном блоге.

Самая длинная трасса, открытая в городе, имеет протяженность более 20 км и располагается в Битцевском лесу, который является неформальной столицей московского лыжного спорта. Широкая лыжня трассы позволяет идти как классическим, так и коньковым ходом. В качестве компаньонов для прохождения трассы многие лыжники берут с собой домашних собак.

Также в 2021 году обустроили новую лыжную трассу в парке «Хованская дубрава» в поселении Сосенское новой Москвы.

Для опытных и хорошо подготовленных спортсменов лыжников маршрут с перепадами высот проложили в парке «Сокольники» - вдоль каскада 5-го Путяевского пруда и 5-го Лучевого просека.

Кроме того, новые лыжни появились в обновленном парке «Яуза»: одна из них в Тенистом проезде, другая – в Юрловском проезде.

На случай отсутствия естественных снегопадов более десятка трасс оснащены снеговыми пушками. В 2021 году они позволили начать лыжный сезон еще до наступления обильных снегопадов. Самая протяженная лыжня с искусственным снегом была открыта в Братеевской пойме в конце ноября.

В Москве традиционно работает 7 общедоступных горнолыжных склонов с пунктами проката спортивного инвентаря. В их числе склон «Узкое» на Севастопольском проспекте и горнолыжная трасса в Северном Бутово на Старокачаловской улице, ориентированная на спортсменов-детей. Также для любителей горнолыжного спорта открыт склон с канатной дорогой в Куркино.

Помимо того, в ближайшее время на западе столицы откроется крупный центр зимнего спорта – комплекс «Ново-Переделкино». К нынешнему зимнему сезону там провели масштабную модернизацию существующих спортивных сооружений и обустроили кафе для посетителей. В новом центре можно будет покататься не только на лыжах, но и на сноуборде и тюбинге, а также заняться фристайлом.

Комплекс оснащен пунктом проката спортивного инвентаря и подъемниками.

«Впереди длинные новогодние каникулы. Отличный вариант – провести их на лыжах и коньках», - резюмировал Собянин.