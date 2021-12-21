РИАМО - 21 дек. В Москве после перенесенного коронавируса выздоровели еще 3155 человек. Общее число вылечившихся после инфекции с начала пандемии увеличилось до 1 840 029 человек, сообщает столичный оперштаб.

В городские больницы за сутки доставили 795 человек. К аппаратам ИВЛ в медучреждениях подключены 538 пациентов с Covid-19.

За прошедшие сутки в Москве выявили 1906 случаев заражения коронавирусом, 80 пациентов с подтвержденным заболеванием скончались. С начала пандемии в столице зафиксировали 2 007 616 случаев заражения, умерли 36 044 человека.

Единственным способом борьбы с пандемией остаются вакцинация и ревакцинация от коронавируса. Процедуры можно бесплатно пройти в Москве в городских поликлиниках и мобильных штабах, развернутых в популярных общественных местах.