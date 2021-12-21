РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 дек. В Общественной палате РФ состоялось торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая», медвежье-озерская школа №19 заняла 2 место в номинации «Лучшая столовая сельской школы», сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Программа конкурса включала «Кулинарный баттл», тематическую выставку «Здоровое питание в школе», а также мастер-класс от шеф-повара Григория Мосина «Три блюда для школьного завтрака».

Всего в кулинарном состязании приняли участие представители более 25 тыс. учебных заведений страны. На заключительный этап в столицу съехались повара школьных столовых из 61 региона России.



