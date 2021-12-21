РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. УК Подольска обязали устранить недостатки в одном из домов на Октябрьском проспекте по просьбе жителей, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля администрации округа 20 декабря встретились с жителями дома №9А по Октябрьскому проспекту, который находится под управлением МУП «ДЕЗ».

Жители высказались о ряде недостатков, таких как неровность бетонных плит у входной группы, тусклое освещение входной группы, несвоевременная уборка подъездов и придомовой территории, плохая вентиляция. Управляющей компании были даны указания на устранение выявленных недостатков. Устранение замечаний взято на контроль.