РИАМО - 21 дек. В Москве за прошедшие сутки скончались 80 пациентов с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии от инфекции в городе умерли 36 044 человека, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в Москве выявили 1906 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в столице зафиксировали 2 007 616 случаев заболевания.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что 80% госпитализированных пациентов с коронавирусом занимались самолечением и не обращались за медицинской помощью.

Защитить здоровье от инфекции можно с помощью вакцинации и соблюдения всех требований эпидбезопасности. Поставить прививку в столице можно бесплатно в любом из пунктов вакцинации.