РИАМО - 21 дек. Подмосковным врачам удалось вылечить еще 3 342 человека, заразившихся Covid-19. За время пандемии в регионе заболевание побороли уже 568 482 пациента, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Московской области зарегистрировали 1811 новых случаев заболевания. Общее число выявленных случаев составило 628 162.

В регионе за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом. Жертвами инфекции стали 11 594 человека с начала пандемии.

В регионе продолжается вакцинация. Жителей призывают позаботиться о своем здоровье и сделать прививку от коронавируса одним из доступных отечественных препаратов.

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