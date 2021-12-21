РИАМО - 21 дек. В России за прошедшие сутки скончались 1 027 человек, у которых был положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Всего жертвами пандемии в стране стали уже 299 249 человек, сообщает оперштаб.

За сутки в стране зарегистрировали 25 907 новых случаев заражения Covid-19. Общее число случаев составило 10 267 719.

Еще 40 219 человек смогли побороть заболевание. С начала пандемии выздоровели 9 055 199 заразившихся коронавирусом россиян.

Главным оружием против Covid-19 остается вакцинация. Минздрав РФ включил ее в национальный календарь прививок. В числе первых препарат получат пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями и медработники.