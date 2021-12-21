РИАМО - 21 дек. За прошедшие сутки на территории Московской области зафиксировали 1811 новых случаев заражения Covid-19. С начала пандемии было выявлено 628 162 случая заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Защитить свою жизнь и здоровье от опасного заболевания можно с помощью вакцинации. В Подмосковье прививку от коронавируса можно сделать бесплатно в любом из пунктов. Они работают при поликлиниках и в популярных общественных местах.

По состоянию на 17 декабря, коллективный иммунитет жителей Подмосковье составил 75,3%. Первую прививку поставили 4 697 326 человек, полностью вакцинировались 4 437 012 граждан.

Теперь вакцинацию от коронавируса внесли и в национальный календарь профилактических прививок России.