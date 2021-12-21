РИАМО - 21 дек. За прошедшие сутки в Москве выявили 1906 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе выявили 2 007 616 случаев, сообщает столичный оперштаб.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что 80% госпитализированных пациентов с коронавирусом занимались самолечением и не обращались за медицинской помощью.

По словам Собянина, с начала пандемии коронавируса Москва потратила на борьбу с новой инфекцией 800 млрд рублей.

Отмечается, что значительные вложения в здравоохранение позволяют столице обеспечить медицинской помощью всех нуждающихся пациентов с коронавирусом.