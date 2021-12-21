РИАМО - 21 дек. За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 25 907 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии было выявлено 10 267 719 случаев, сообщает оперштаб.

Вирус продолжает распространяться. Новая мутация «омикрон» может делать это значительно быстрее предыдущих штаммов. Единственным способом защиты здоровья и жизни от инфекции остается вакцинация.

Минздрав России внес вакцинацию от Covid-19 в национальный календарь прививок. В первую очередь препарат получат люди старше 60 лет, медработники и те, у кого есть хронические заболевание.

По состоянию на 17 декабря, коллективный иммунитет россиян составил 58,2%. Первый компонент вакцины получили 76 523 086 человек, полностью привились 70 831 362 жителя страны.