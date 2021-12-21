РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 дек. Лыжную трассу торжественно открыли лыжной гонкой в Пестовском парке подмосковной Балашихи, в ней приняли участие более 100 человек, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Лыжный сезон в парке открыли воспитанники общеобразовательных и спортивных учреждений и глава городского округа Сергей Юров. Дистанция лыжной трассы в парке составляет более 1,5 км. Лыжня проходит от микрорайона Железнодорожный в Агрогородок прямо в лесном массиве.

«В этом году мы закончили важную работу, завершилась реконструкция Пестовского парка. В 2021 году работы касались в основном лесной части парка. Жители нас очень об этом просили. Мы проложили аллеи, которые были необходимы для того, чтобы связать Пестовский парк с деревней Пестово, с Агрогородком. Сегодня мы вместе дали символический старт. Я сам опробовал лыжню, проехал 1,6 км», - сказал Юров.

Он отметил, что трасса не очень большая, но хорошее настроение и заряд бодрости обеспечен.

«Это будет место притяжения, с учетом хорошей зимы. Приглашаю всех желающих присоединиться и покататься на лыжах здесь у нас в Пестовском парке», - подчеркнул Юров.

Трасса подходит как для простых любителей, так и для профессиональных лыжников. Есть дорожка для классического стиля и для «елочки». Специальное оборудование каждый день приводит лыжню в порядок и делит ее на зоны.

Рядом с лыжней открыт дополнительный прокат, где можно взять спортинвентарь в аренду и согреться горячим чаем. Лыжная трасса удобна для посещения в светлое и темное время суток - вдоль всей трассы установлено новое освещение. Всего более 40 фонарей. Взять с собой на спортивную прогулку можно и питомцев. В центре лесного массива для них установлена специальная площадка с различными фигурами.