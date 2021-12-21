РИАМО - 21 дек. В Московской области температура воздуха минувшей ночью опустилась до минус 19,2 градуса. Эти значения были зафиксированы на территории Волоколамского городского округа, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Теплее всего минувшей ночью в столичном регионе было в Москве на станции «Балчуг», где мороз держался на уровне минус 15,8 градуса.

Самые сильные холода зафиксировали на территории Волоколамского городского округа – здесь ночью температура достигла минус 19,2 градуса.

Ранее синоптик предупредил, что самая морозная ночь в Московском регионе ожидается со вторника на среду.