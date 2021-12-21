РИАМО - 21 дек. С 21 декабря в Москве на технологической площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре» начнет свою работу новогодний марафон семинаров для стартапов. Мероприятия будут проходить в течение 3 дней, сообщается на сайте мэра Москвы.

Стать участником марафона можно предварительно зарегистрировавшись. Семинары посвятят выходу на международный рынок.

«Выход российских стартапов на мировой уровень связан с определенными трудностями. Нужны специальные знания по созданию продукта, интересного для международной клиентской базы, особенностям ведения бизнеса в разных странах или повышению узнаваемости бренда за рубежом», — сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Участникам марафона помогут оценить свой бизнес, а также подготовить его к международному сотрудничеству.

Семинар «Правила выхода стартапов на зарубежные рынки: США и Латинская Америка» начнется 21 декабря в 19:00. Своим опытом запуска в Америке сервиса экспресс-доставки продуктов поделится Виталий Александров.

На семинаре «Типичные ошибки ведения бизнеса в Европе» 22 декабря, который начнется в 18:00, эксперты на собственном примере расскажут, как правильно подобрать персонал, а также определить свою нишу при выходе на международный рынок.

Интенсив завершится 23 декабря семинаром «Куда идти стартапу за рубежом: Индия». В 18:00 Андрей Мисюра начнет рассказывать о нюансах переговоров с представителями местного бизнеса в другом государстве и о других особенностях международного сотрудничества.