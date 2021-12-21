РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 дек. В городском округе Мытищи эксперты обследовали водоемы в четырех населенных пунктах, измерили толщину льда в целях обеспечения безопасности населения в рамках программы «Тонкий лед», сообщается на сайте администрации горокруга.

Толщина льда на Клязьминском водохранилище в районе деревни Ново-Александрово составляет 3-12 см, на Пяловском водохранилище в деревне Никульское – 4-10 см, на Пироговском водохранилище в районе деревни Подрезово – 8-15 см, на канале им. Москвы в районе деревень Витенево и Драчево – от 2 до 4 см.

Патрулирование водных объектов продолжается, в нем задействована специальная техника, работники поисково-спасательных формирований и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Московской области.