РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Главгосэкспертиза России установит защитные экраны вдоль деревни Валищево на Московском малом кольце в Подольске, сообщает пресс-служба ведомства.

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию по строительству акустического экрана на участке «Московского малого кольца» в городском округе Подольск. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Автомобильная дорога федерального значения А-107 («Московское малое кольцо» или неофициально «Малая бетонка») - кольцевое шоссе в Московской области, популярное среди водителей для объезда перегруженной столицы.

Проектной документацией предусмотрена установка акустического экрана слева по ходу движения на участке 197 - 198 км трассы вблизи деревни Валищево в городском округе Подольск для защиты местного населения от транспортного шума. Протяженность шумозащитных экранов составит 439,13 погонного метра, площадь - 2630,78 кв. м. Высота – от 5,5 м в местах пересечения с инженерными сетями до 6 м.

Также на участке сделают барьерное ограждение и необходимые дорожные знаки.

Проектировщик - ООО Многопрофильная инженерная фирма «ПОЛИИНЖ». Заказчик - Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» (ФКУ «Центравтомагистраль»).