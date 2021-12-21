РИАМО - 21 дек. Большая кольцевая линия московского метрополитена и проект реконструкции здания бывшей ГЭС-2 примут участие в международном конкурсе архитектуры и строительства MIPIM Awards-2022, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Целый ряд проектов из Москвы примет участие в престижном международном конкурсе в области архитектуры и строительства MIPIM Awards-2022. В том числе на конкурсе представят такие значимые для российской столицы проекты, как Большая кольцевая линия метро и реконструкция здания бывшей ГЭС-2», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что прием заявок на участие в конкурсе продлится до 7 января 2022 года.

«Перечень номинаций конкурса остался прежним: заявки принимаются в 12 номинациях, в 10 из которых могут принять участие объекты, реализованные в 2020-2021 годах, а в двух – проекты в процессе строительства или планируемые к реализации в ближайшее время», – уточнил Бочкарев.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, конкурс традиционно пройдет в рамках инвестиционной выставки недвижимости МИПИМ, проведение которой запланировано в 2022 году с 15 по 18 марта во французском городе Канны.

При этом для участия в конкурсе можно подать неограниченное количество проектов. Для этого необходимо на сайте выставки, в разделе регистрации заполнить предварительную форму на английском языке.

Затем при попадании в лонг-лист, о чем заявитель будет уведомлен организаторами, требуется заполнить итоговую форму и внести вступительный взнос. Срок подачи финальных форм с материалами по проекту – 24 января.

В 2021 году на победу в престижной архитектурной премии MIPIM Awards претендовали восемь московских проектов, три из них попали в шорт-лист конкурса.

Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское» был представлен в номинации «Лучший проект в области здравоохранения», проект реконструкции Северного речного вокзала оказался в шорт-листе в номинации «Лучший проект реставрации». А одним из финалистов номинации «Лучший проект будущего» стал проект «Концепция развития территории Бадаевского завода».

В числе российских проектов, вышедших в финал, есть и петербургский проект «Остров Фортов» в Кронштадте, который номинировался как «Лучший мега проект будущего».