РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Торжественное открытие детского сада на 100 мест состоялось во вторник в подмосковных Люберцах. Детское учреждение располагается в доме №4 на улице Весенняя, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Педагогический состав учреждения - 9 человек.

«В преддверии Нового года действительно произошло чудо и 100 счастливых семей получили места в этом дошкольном учреждении», — сказала руководитель детского сада №12 «Ручеек» Наталья Дмитриева.

Она добавила, что в детсад ходят дети от 1,7 года до 3 лет.