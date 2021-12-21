РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В Подольске лед на реке Пахре увеличился до 6 см, замер проводился в рамках программы «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Пожарно-спасательные подразделения противопожарно-спасательной службы Московской области (ГКУ МО «Мособлпожспас») продолжают мониторинг водных объектов в рамках областной социально-профилактической программы «Тонкий лед». Температура воздуха в патрулируемом регионе опустилась, но природе мало одного дня, чтобы укрепить лед на водных объектах и сделать его толще.

Так, на реке Гнилуша в районе деревни Житнево Домодедовского городского округа ледяной наст, противясь водяному потоку, не успел достаточно прочно закрепиться и его толщина, как и накануне, составляет не более 1 см. На Пахре в черте Подольска в районе поселка Дубровицы та же ситуация, - толщина не превышает 6 см.

Происшествий или несчастных случаев в районах выезда дежурных смен спасателей поисково-спасательных подразделений пожарно-спасательных частей №№214 и 309 Подольского территориального управления (ТУ), по-прежнему не выявлено.