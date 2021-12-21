РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 дек. Загрязнение реки Чанки стоками выявили в деревне Свиноедово городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

Экологи контрольного управления оперативно выехали в деревню Свиноедово в связи с поступившим обращением от жителей деревни, где провели обследование территории очистных сооружений Клиники № 1 ГБУЗ Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера по факту загрязнения хозяйственно-бытовыми стоками прилегающей территории и водного объекта - реки Чанки.

В результате выезда зафиксировано нарушение действующего природоохранного законодательства, составлен акт осмотра земельного участка и все материалы направлены в контролирующие органы для принятия мер в соответствии с имеющимися полномочиями.