РИАМО - 21 дек. Общее количество вызовов, поступивших на номер «112» Московской области с начала эксплуатации в 2015 году, составило более 58 млн. По статистике жители и гости региона используют единый номер «112» для вызова экстренных оперативных служб, что составляет более 90% всех вызовов, сообщает пресс-служба подмосковной Системы-112.

Ежесуточно на смену Системы-112 заступают более 350 специалистов для помощи людям, попавшим в экстренную ситуацию. Ежедневно операторы подмосковного номера «112» принимают свыше 30 тыс. обращений от заявителей.

Для удобства жителей Подмосковья региональная Система-112 постоянно расширяет возможности приема вызовов. Так, в настоящее время за помощью можно обратиться пятью различными способами: позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, через мобильное приложение, с помощью программы Skype, а также сообщить о происшествии посредством автомобильной системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Помимо этого, в Системе-112 Подмосковья внедряется возможность обращения на единый номер спасения 112 через популярные мессенджеры и социальные сети - WhatsApp, Тelegram и «ВКонтакте».

В работе областной Системы-112 задействованы операторы психологи, лингвисты и сурдопереводчики. Подмосковная система «112» функционирует 24 часа 7 дней в неделю. Развитие, содержание и эксплуатация проводится в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».