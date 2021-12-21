РИАМО - 21 дек. Сотрудники столичной Госавтоинспекции выясняют обстоятельства массовой аварии на Третьем транспортном кольце, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, машина Ford столкнулась с 12 авто, которые следовали в попутном направлении. ДТП произошло на внешней стороне ТТК рядом с въездом в Кутузовский тоннель.

Сейчас виновника массовой аварии проверяют на состояние опьянения. От действий лихача, по предварительной информации, никто не пострадал.

Пока дорожное движение на двух полосах в сторону Кутузовского тоннеля ограничено.