РИАМО - 21 дек. В текущем году в жилых домах, расположенных на востоке столицы, был заменен 371 лифт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Больше всего - 14 лифтов - заменили в здании на Суздальской улице, дом 10, корпус 3. В 7-подъездном доме заменили грузовые и пассажирские лифты.

Пятиэтажка с 6 подъездами на Миллионной улице стала самым старым домом, где меняли подъемники. Здание построено в 1929 году и знаменито тем, что в 1929-1944 годах в нем жил легендарный советский футболит Лев Яшин. Пятый этаж был надстроен в 1990-х годах, тогда здание реконструировали, сделали лоджии, установили лифты и мусоропровод.

Дом №5 на Кусковсой улице и дом №97 на Щелковском шоссе стали самыми высокими зданиями, в которых установили лифты. 22 этажные здания, которые построены в 1996 году, относятся к типовой серии КОПЭ.