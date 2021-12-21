РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» помогли вернуться домой женщине с обмороженными ногами, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры познакомились с женщиной из Рыбинска, которая попала в столице в беду. Ее обманули и оставили на улице. Она очнулась с обмороженными ногами в лесу. Медпомощь ей согласились оказать только в Подольске. Когда вопрос стал об ампутации части стопы, женщина решила возвращаться домой. Однако у нее не было ни денег, ни верхней одежды и сама она из-за сильной боли не могла идти.

Волонтеры купили ей билет на автобус, лекарства, собрали необходимые вещи, широкую обувь, ходунки, нашли автоволонтера. В настоящее время женщина уже дома и передает слова благодарности.