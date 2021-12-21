РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 дек. Спортсменка из Домодедова Мария Егорова стала чемпионкой России по рукопашному бою, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийские соревнования по рукопашному бою проходили в городе Орел.

На сегодняшний день Егорова пятикратная победительница Первенства России, победительница Первенства Европы и Мира, победительница Чемпионата России и всех соревнований по рукопашному бою, в которых она принимала участие.