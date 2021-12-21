РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 дек. В декабре в Щелкове пройдет ряд концертов, детских мероприятий, а также экспозиций и выставок, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Щелковский историко-краеведческий музей приглашает посетить экспозицию «Бурный XX век», где охватывается временной период с 1914 по 1986 года и рассказывает об истории Щелкова и ближайших окрестностей. Кроме того, для посетителей работает две художественные выставки «Снег. Nix. Snow» и «Стекломания». Для любителей делать что-либо своими руками разработаны мастер-классы по изготовлению новогоднего декора: «Новогодние подсвечники в стиле шебби-шик» «Часы-ретро» «Имбирная елка».

В Щелковской художественной галерее до 16 января пройдет выставочный проект «Древо познания», посвященный Году народного искусства и сохранению нематериального культурного наследия народов РФ (2022).



В театрально-концертном центре «Щелковский театр» маленьких зрителей в Новом году ждут зимние и волшебные сказки: «Снежная королева», «Сундук Деда Мороза», «Зимняя фантазия», «Ночь чудес». А поклонников концертных программ порадуют духовой оркестр и ансамбль русской песни «Распевы».



Усадьба Гребнево приглашает жителей на «Рождественские каникулы, которые пройдут со 2 по 9 января на территории усадьбы. Для гостей запланированы концертные и анимационные программы, народные гулянья, ярмарка.

Усадьба Фряново предлагает Рождественские концерты классической музыки, новогодние программы-квесты «В поисках посоха Деда Мороза», «В поисках ореха Кракатук».​