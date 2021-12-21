РИАМО - 21 дек. На внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом произошло крупное ДТП. По предварительной информации, столкнулись 9 автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в месте ДТП крайне затруднено, водителям рекомендуют выбирать пути объезда проблемного участка.

На текущей неделе в Москве проходят обильные снегопады, а температура воздуха достигает аномально низких значений. В связи с этим повышается опасность дорожной ситуации.

Водителям рекомендуется соблюдать ПДД, не нарушать скоростной режим, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями.