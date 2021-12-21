РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 дек. В Щелкове проходит акция «Частичка добра», суть которой заключается в том, чтобы подарить тепло недоношенным малышам, связав носочки и рукавички, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «Вконтакте».

Принять участие могут все желающие, ограничений по возрасту на участие в акции нет.



Вязаные носочки и рукавички можно передать с 8:00 до 20:00 в щелковский перинатальный центр по адресу: Щелково, ул. Парковая, 6 (вход со стороны ул. Шмидта, 1). А в субботу можно передать вещички с 8:00 до 13:00.