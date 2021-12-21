РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. В подмосковном Красногорске программа социальной газификации в 2022 году охватит 27 деревень и сел, сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Волков.

В своем Instagram-аккаунте Волков отметил, что в нынешнем году в рамках реализации президентского проекта «Социальная газификация» газ поступил в дома 9 населенных пунктов округа.

«В следующем году теплее и комфортнее станет жителям еще 27 деревень и сел. По условиям программы голубое топливо проводят бесплатно до границ участков», - добавил Волков.