РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Подольский спортсмен Арсений Жильцов занял первое место на Всероссийском турнире по боксу в память заслуженного тренера России Альберта Мухарлямова. Об этом сообщает администрация округа.

Недавно в МБУ «Спорт-Сервис» прошел Всероссийский турнир по боксу в память Заслуженного тренера России Альберта Мухарлямова среди юношей 14-15 лет.

В торжественном открытии турнира приняли участие президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, чемпион Олимпийских игр в Сиднее, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России Александр Лезбяк, заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двухкратный чемпион Европы, чемпион России Александр Поветкин, чемпион Европы, обладать Кубка Мира, чемпион России Андрей Баланов, шестикратный чемпион Европы, двухкратный чемпион мира, двухкратный интерконтинентальный чемпион мира Анатолий Александров.

Жильцов стал победителем турнира в весовой категории до 46 кг, показав отличный результат в четырех боях. Также вошел в сборную команды России по боксу.

8 января в Кисловодске Ставропольского края начнется первая подготовка ОФП к Первенству Европы.

Администрация округа поздравляет спортсмена с победой и желает успехов, удачи и новых побед.