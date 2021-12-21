РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 дек. Глава Балашихи Сергей Юров вручил общественным активистам благодарственные письма за проделанную работу, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Награды вручили на итоговом пленарном заседании Общественной палаты во главе с ее председателем Еленой Жаровой, в котором также приняли участие председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов, волонтеры и представители администрации.

«Уже стало традицией встречаться с вами перед Новым годом. Всегда хочется говорить вам слова благодарности, потому что вы всегда с нами на связи, в любой ситуации поможете. У нас самый большой городской округ, много что сделано, много что предстоит сделать и приятно, что Общественная палата нас поддерживает», — сказал Юров.

Он вручил общественникам благодарственные письма. Жарова наградила волонтеров и жителей Балашихи, которые помогают в организации мероприятий.

«За 2021 год проделано очень много работы. Две комиссии сегодня представили свои отчеты перед членами Общественной палаты и консультант экспертами. Также мы приняли новых консультант экспертов, которые выразили желание к нам присоединиться», — отметила Жарова.

Также в ходе пленарного заседания члены Общественной палаты представили доклады о работе организации по значимым для города направлениям и назначили руководителя новой комиссии по патриотическому воспитанию и работе с ветеранскими организациями.

Пленарные заседания Общественной палаты проходят каждые 3 месяца.