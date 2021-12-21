РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 дек. С 13 по 20 декабря в ЕДДС-112 городского округа Балашиха поступило свыше 14,4 тыс. обращений от жителей, сообщил «РИАМО в Балашихе» оперативный дежурный ЕДДС муниципалитета.

«На минувшей неделе в Единую дежурную диспетчерскую службу-112 Балашихи поступило 14 455 обращений, из них 2752 – в отдел ЕДДС, по единому номеру «112» – 11 703», - сказал оперативный дежурный.

По его словам, на телефон горячей линии отдела ЕДДС 75 обращений поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 70 – по вопросам нарушения тишины, 5 – экологии, 13 – по работе уличного освещения, 14 обращений связано с содержанием дорог и тротуаров.

Он уточнил, что по номеру «112» жители городского округа 3 968 раз обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 1 137 - полиции и ГИБДД, 87 - обращений связано с вызовами пожарных и спасателей, 66 - специалистов аварийно-газовой службы.