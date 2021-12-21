РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 дек. Генеральному директору акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борису Обносову из Королева присвоили звание Героя России, сообщает пресс-служба городской администрации.

Звание Героя России присвоено Обносову указом Президента РФ Владимира Путина. Звание присвоили за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности.

Борис Обносов занимает должность генерального директора Корпорации с 2003 года. Более 75 лет Корпорация занимается разработкой и производством управляемых ракет, комплексов тактического и оперативно-тактического назначения для авиационных, наземных и морских носителей, радиоэлектронного вооружения, а также ракетно-космических комплексов и систем.