РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. В подмосковном Красногорске в 2022 году планируют открыть 15 школ и детских садов, сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Волков.

В своем Instagram-аккаунте Волков отметил, что в администрации округа держат руку на пульсе в вопросе строительства социальных объектов, отдельное внимание уделяя детским садам и школам. В нынешнем году в городском округе приняли воспитанников 5 детских садов и 4 палисадика.

«Темпы не сбавляем. В следующем году ставим цель открыть 6 школ и 9 дошкольных учреждений», - добавил Волков.