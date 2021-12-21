РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. Пробка протяженностью 5 км образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска утром во вторник, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

В сторону Москвы движение затруднено от гипермаркета «Глобус» до съезда на МКАД. Сервис оценивает ситуацию на 6 баллов.

На въезде в город с Новорижского на Ильинское шоссе также напряженная дорожная ситуация. Скорость потока снижена до поворота на Вокзальную улицу.

Ряд пробок наблюдается на Волоколамском шоссе. В обоих направлениях движение затруднено в районе станции МЦД-2 Нахабино, на участке от микрорайона Изумрудные холмы до улицы Народного ополчения, красным обозначена на карте петля эстакады на пересечении с Ильинском шоссе при движении в сторону последнего.