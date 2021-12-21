РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 дек. В подмосковном Королеве проходит акция «Елка желаний», сообщает пресс-служба городской администрации.

Акция «Елка желаний» приурочена к новогодним праздникам. Благодаря ей больше детей смогут получить подарки и почувствовать радость и новогоднее волшебство. Акция проходит с 2018 года на всей территории страны.

Глава Королева Игорь Трифонов принял участие в акции и снял конверт с новогодней елки.

«Рад принять участие в такой теплой и доброй акции. Мы, взрослые, можем создавать сказку для детей. Это на самом деле так просто, но бесценно для каждого ребенка», - сказал Трифонов.

Игорь Трифонов исполнит мечту Евы Зориной, ученицы интерната для слепых и слабовидящих детей. Ева мечтает посетить ледовое шоу Татьяны Навки.

Также до 24 декабря каждый желающий сможет стать участником традиционной предновогодней акции «Стань Дедом Морозом!». До 24 декабря все могут поздравить с Новым годом детей из неблагополучных семей и передать им индивидуальный новогодний подарок.

Передать свой подарок можно, приехав в министерство образования Подмосковья или в территориальное управление опеки и попечительства. Также можно привезти подарок лично в учреждение, где находится ребенок. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону горячей линии акции: 8(925)011-99-47.