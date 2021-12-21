РИАМО - 21 дек. Рост стоимости жилья в 2022 году перестанет превышать уровень инфляции. В тех субъектах, где спрос на жилье невысокий, повышение цен может остановиться, сообщил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По его мнению прогноз реализуется, если правительство России и Центробанк смогут остановить повышение инфляции.

Стоимость жилья на первичном рынке в РФ выросла на 22% в годовом выражении к концу сентября и достигла 93,5 тыс. рублей за 1 кв. м. Рост цен начался в 2020 году после старта ипотечной программы, по которой была установлена субсидируемая ставка в 6,5%. Как отметил Мутко в интервью РБК, также на подорожание жилья повлиял рост себестоимости строительства и цены рабочей силы.

Ставка по программе льготной ипотеки на жилье в новостройках была повышена до 7%, а кредитный лимит для регионов был ограничен 3 млн рублей. Эти изменения вместе с ростом ставок по ипотеке могут затормозить ипотечное кредитование в 2022 году.

За 11 месяцев 2021 года в стране было выдано около 1,7 млн ипотечных кредитов, в «Дом.РФ» ожидают, что в России до конца года этот показатель вырастет до 1,9 млн. Как считает Мутко, в 2022 году ипотеку выдадут около 1,4 млн раз.

В то же время резкого падения спроса на жилье ожидать не стоит. В том числе это связано с тем, что число заключаемых договоров долевого участия не снижается.

«И я считаю, что в следующем году это приблизительно так же будет. Льготная ипотека замещена была рыночной и семейной. Небольшие колебания, в 6–7%, могут быть», – отметил Мутко.

Всего в России в третьем квартале 2021 года было зафиксировано Росреестром 209,5 тыс. сделок, связанных с жильем в новых домах. Это на 0,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.