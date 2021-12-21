РИАМО - 21 дек. После перехода автовокзалов в ведение столичной подземки выросло количество перевозчиков, работающих на этих вокзалах. В 2021 году метро заключило контракты с 22 новыми перевозчиками, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Большая часть новых автобусов курсирует по уже существующим востребованным маршрутам, но сделаны первые шаги к увеличению числа городов. Недавно метрополитен подписал контракт с перевозчиком, автобусы которого курсируют до Сочи и заезжают в Лазаревское и Туапсе.

Помимо этого, появляются перевозчики, которые используют новые маршруты, например, до Твери по платной скоростной дороге. Благодаря новому маршруту сокращается время в пути. До Твери можно доехать за 2 часа, а стоимость билета на такой автобус меньше, чем на другой популярный транспорт.

«По распоряжению мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.) мы делаем поездки между столицей и другими городами максимально доступными и комфортными. Для этого необходимо расширять количество рейсов, чтобы пассажиры могли выбрать удобное для них время, вокзал, стоимость поездки. Кроме этого, мы создаем конкуренцию среди перевозчиков за право работать с московским транспортом», — сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что к качеству услуг предъявляются самые высокие требования и о пассажирах заботятся.