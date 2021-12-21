РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 дек. Новые парковочные места могут создать в жилом комплексе «Мортонград Путилково» в подмосковном Красногорске в 2022 году, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь @domovoykuzy в комментариях к посту в Instagram-аккаунте временно исполняющего полномочия главы округа Дмитрия Волкова указал на проблему массовой парковки автомобилей на тротуарах.

«В план на весенне-летний период 2022 года включена установка антипарковочных столбиков на тротуарах. Также территориальным отделом Отрадненское совместно с активными жителями ЖК «Мортонград Путилково» и подрядной организацией ООО «Дор-Сервис» проведена инвентаризация территории на предмет обустройства дополнительных парковочных мест», - ответил представитель администрации округа.

Он пояснил, что парковочное пространство могут расширить в том числе за счет газонов. В настоящее время данные предложения находятся на рассмотрении.