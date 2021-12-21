РИАМО - 21 дек. Более 1 тыс. праздничных елей установили в Москве в рамках работы по украшению города к Новому году и Рождеству, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время украшение столицы завершено, заработала праздничная подсветка. В общей сложности установили более 4 тыс. объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили свыше 1 тыс. елей», - сказал Бирюков.

Он отметил, что новогодние ели высотой от 6 до 25 м декорированы разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями. Самые большие деревья высотой около 25 мустановили на Лубянской и Славянской площадях, а также на Поклонной горе.

«Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях», - подчеркнул Бирюков.

Для украшения столицы к новогодним праздникам используют имеющиеся конструкции, которые дополняют новыми декорациями каждый раз в соответствии с символикой и датой праздника.

По словам Бирюкова, за последние годы в Москве сформировался достаточный запас праздничных декораций, позволяющий обеспечить полноценное украшение города. При этом все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, их можно многократно использовать и видоизменять.