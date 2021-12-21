РИАМО - 21 дек. Общий объем инвестиций в реализацию третьего проекта в бывшей промзоне «Южный порт» составит 40 миллиардов рублей, поступления в бюджет превысят 3,6 миллиарда рублей в год, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году город уже одобрил два проекта о комплексном развитии бывшей промзоны «Южный порт», на днях была согласована третья концепция. Участок расположен между Третьим транспортным кольцом и Волгоградским проспектом, его площадь составляет почти 23,5 гектара. Сейчас там находятся склады, автотехцентр и ремонтно-складская база. Реализация проекта позволит создать в этом квартале 11 тысяч новых рабочих мест, инвестиции по новому объекту в районе Текстильщики составят 40 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в бюджет превысят 3,6 миллиарда рублей», - сказал заместитель мэра.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, по проекту там построят объекты общественно-делового назначения.

«Общественно-деловая застройка – торговые центры, банки, рестораны, кинотеатры, музеи – займет свыше 452 тысяч квадратных метров», — рассказал он. – Предельный срок реализации проекта от момента заключения договора составит не более 15 лет».

Ранее Правительство Москвы под комплексное развитие одобрило еще два участка в бывшей промзоне «Южный порт» общей площадью более 37 гектаров. Суммарно районы Печатники и Текстильщики смогут получить более 26 тысяч новых рабочих мест. В целом промзона сохранит промышленную функцию, в дополнение к которой появится общественно-деловая инфраструктура, а также благоустроенные парки и скверы.