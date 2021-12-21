РИАМО - 21 дек. «Российский экологический оператор» составил первый «Зеленый рейтинг» регионов РФ по качеству сбора твердых коммунальных отходов. Лидером стала Московская область, в топ-3 также вошли Ярославская и Нижегородская области, сообщает РБК.

«Зеленый рейтинг» оценивает уровень экоответственности субъектов РФ и эффективности проведения реформы по обращению с мусором за 11 месяцев 2021 года. Реформирование отрасли началось в 2019 году с целью сокращения объемов захораниваемых отходов и борьбы с несанкционированными свалками. Раздельный сбор мусора внедряется с начала 2020 года.

При составлении рейтинга учитывались показатели охвата населения услугой раздельного сбора отходов и услугой вывоза всех видов отходов, в том числе смешанных. Кроме того, авторы рейтинга отмечали бесперебойность вывоза мусора и качество просветительской работы в регионах по теме обращения с отходами. Лидеры «Зеленого рейтинга» смогут претендовать на дополнительные инвестиции.

Первую двадцатку рейтинга составили Московская область, Ярославская область, Нижегородская область, Калужская область, Тульская область, Белгородская область, Мурманская область, Ростовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Псковская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Самарская область, Пензенская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Рязанская область, Тюменская область, Липецкая область, Новгородская область и Ивановская область.

Лучшие регионы также определялись по отдельным направлениям. Так, Подмосковье стало лидером по динамике показателей обработки и утилизации мусора, а также по инвестициям в соответствующую инфраструктуру.

Как отметил представитель МинЖКХ Московской области, в Подмосковье ежегодно образуется порядка 7,5 млн т твердых коммунальных отходов, это около 20% от всего объема мусора в стране.

«Благодаря переходу на новую систему обращения с отходами на территории Подмосковья закрыты все 39 полигонов ТКО старого формата и открыто десять современных комплексов по переработке отходов (КПО). В 2022 году планируется увеличение мощностей ранее открытых КПО», — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что региону удалось снизить объемы захоронения мусора более чем на 5 млн т. В будущем в Московской области откроют крупные предприятия по переработке пластика. Проекты реализуют инвесторы «Эколайн» и «РТ-Инвест».