РИАМО - 21 дек. Инвестиции резидентов особой экономической зоны «Технополис “Москва”» на площадке «Алабушево» за три квартала 2021 года выросли на 12 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Они составили 3,7 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадка «Алабушево» является одной из самых развивающихся в экосистеме особой экономической зоны столицы. В статусе резидента здесь работают 27 компаний, многие из которых строят объекты и находятся в активной инвестиционной фазе реализации проектов. За первые три квартала 2021 года они вложили более 3,7 миллиарда рублей, превысив объем инвестиций за этот же период прошлого года на 12 процентов. По сравнению с девятью месяцами 2019 года рост инвестиций составил почти 40 процентов», - рассказал заместитель мэра Москвы.

Наибольший приток инвестиций в объекты, расположенные на площадке «Алабушево», обеспечили предприятия кластера медицинских технологий. Объемы вложений пяти компаний – производителей лекарств и медицинских изделий за первые три квартала 2021 года превысили 2,8 миллиарда рублей, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.