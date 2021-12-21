РИАМО - 21 дек. Столичная служба занятости помогает бизнесу найти квалифицированных и замотивированных сотрудников по новой технологии - с использованием ассесмент-центра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ассесмент-центр, по сути, выполняет роль кадрового агентства внутри службы занятости.

«Работодатель обращается в центр «Моя работа» и получает доступ к кадровой базе службы, чтобы найти подходящих для себя кандидатов. Технология ассесмент-центра помогает оптимизировать временные и стоимостные издержки на поиск мотивированных кандидатов с составленными резюме», - сказала Ракова.

Соискатели же имеют возможность сразу на площадке центра занятости познакомиться с работодателем, пройти собеседование и получить предложение о работе. На данный момент в центре занятости работают более 3 тыс. работодателей.

Ракова добавила, что столичная служба занятости также предлагает бизнесу «взять в аренду» рекрутера на конкретный проект.

«В январе 2022 года по такой технологии центр занятости населения планирует начать работать с «Почтой России», — заключила заммэра.