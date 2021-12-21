РИАМО - 21 дек. В Москву и Подмосковье пришли аномальные холода, во вторник температура воздуха в регионе окажется на 11-13 градусов ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня метеорологические условия в столичном регионе обусловятся тыловой частью северо-атлантического циклона, куда будут поступать новые порции разрозненных снеговых облаков и более холодного воздуха полярного происхождения с температурным фоном на целых 11-13 градусов ниже положенной климатической нормы, то есть наблюдается аномальный холод», – отметил Тишковец в Instagram.

Специалист добавил, что днем в Московском регионе ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями.

Температура в Москве будет находиться в диапазоне от минус 15 до минус 17 градусов, в Подмосковье – от минус 14 до минус 19 градусов.

Ранее из-за сильных морозов температуру в столичной системе отопления подняли до максимального значения в 130 градусов.